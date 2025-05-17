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Ростовчанин чуть не погиб из-за электропечи

В Ростове в одном из подсобных помещений мужчина случайно устроил пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, на улице Вити Черевичкина, в одном из хозяйственных помещений произошло ЧП. Так, горожанин решил переночевать в подсобке, а чтобы не замерзнуть, включил электрическую печь.

В какой-то момент ее замкнуло, и началось возгорание. Ростовчанин в этот момент крепко спал. Огонь перекинулся на диван, и 67-летний пенсионер получил сильные ожоги. Сейчас за его жизнь борются врачи.

— Пожарно-спасательные расчёты МЧС России ликвидировали огонь на площади один квадратный метр, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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