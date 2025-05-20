Два человека пострадали при пожарах в Красноярском крае

За прошедшие сутки в крае произошел 21 пожар. В двух из них пострадали два мужчины. Как рассказали в краевом МЧС, возгорания произошли в Емельяновском районе в садовом домике и жилом доме из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В Канске из-за неосторожного обращения с огнем у дома по улице Пионерская горела кровля на площади 54 «квадрата». В деревне Нижний Танай Дзержинского района огонь уничтожил кровли двух домов и хозпостройки на площади 412 квадратных метров. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Также за сутки зарегистрировали 5 палов травы на площади более 32 га.