Два человека пострадали при пожарах в Красноярском крае

За прошедшие сутки в крае произошел 21 пожар. В двух из них пострадали два мужчины. Как рассказали в краевом МЧС, возгорания произошли в Емельяновском районе в садовом домике и жилом доме из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.