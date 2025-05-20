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Пропавшего в море во Владивостоке мужчину нашли мертвым

Во Владивостоке нашли тело мужчины, пропавшего на сап-доске с подругой.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Участники поисков нашли тело мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки на сапе с подругой во Владивостоке, сообщает организация «ПримПоиск».

По данным организации, Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера. Днем в понедельник «ПримПоиск» сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района, сообщали в ГУ МЧС. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали.

«Виктор Е. найден, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким. Сил вам пережить это горе», — говорится в сообщении «ПримПоиск».