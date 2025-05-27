Слюсарь: атаку дронов ВСУ отразили в Шолоховском районе Ростовской области

Позже в Минобороны России сообщили, что уже утром 26 мая украинская армия при помощи беспилотников пыталась атаковать несколько российских регионов. В период с 8.30 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.