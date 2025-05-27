Слюсарь: атаку дронов ВСУ отразили в Шолоховском районе Ростовской области

Ночью 27 мая российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы отразили атаку дронов Вооруженных силу Украины в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — отметил губернатор.
Российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 мая сбили 96 украинских беспилотников над регионами России. В частности, 31 дрон ВСУ уничтожен над территорией Брянской области, 16 — над Белгородской, 11 БПЛА российские военные ликвидировали в Курской области.
Позже в Минобороны России сообщили, что уже утром 26 мая украинская армия при помощи беспилотников пыталась атаковать несколько российских регионов. В период с 8.30 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.