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В Ростове рухнувшее дерево придавило двух женщин и двух маленьких детей

Две женщины и двое детей пострадали после падения дерева на переход в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рухнувшее из-за сильного ветра дерево упало на двух взрослых и двух маленьких детей. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, рассказали 27 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Предварительно, дерево упало на пешеходном переходе в переулке Днепровском. Придавило двух женщин 70 и 36 лет, 6-летнюю девочку и 2-летнего мальчика.

— На месте происшествия уже побывали участковые и представители ПДН. Пострадавшие отказались от госпитализации, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Проводится проверка, — сообщили в полиции.

Напомним, вчера в Ростове-на-Дону из-за упавших от ветра деревьев пострадали две женщины, они с травмами попали в БСМП.

Штормовой ветер усилился в регионе вчера, 26 мая. По прогнозу синоптиков, до 29 мая порывы стихии временами могут достигать 15−18 м/с. Всех жителей Дона просят быть предельно внимательными на улице, лучше держаться в стороне от деревьев и легких конструкций.