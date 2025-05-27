В Ростове рухнувшее дерево придавило двух женщин и двух маленьких детей

Штормовой ветер усилился в регионе вчера, 26 мая. По прогнозу синоптиков, до 29 мая порывы стихии временами могут достигать 15−18 м/с. Всех жителей Дона просят быть предельно внимательными на улице, лучше держаться в стороне от деревьев и легких конструкций.