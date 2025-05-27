В Ростове рухнувшее дерево придавило двух женщин и двух маленьких детей

В Ростове-на-Дону рухнувшее из-за сильного ветра дерево упало на двух взрослых и двух маленьких детей. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, рассказали 27 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Предварительно, дерево упало на пешеходном переходе в переулке Днепровском. Придавило двух женщин 70 и 36 лет, 6-летнюю девочку и 2-летнего мальчика.
— На месте происшествия уже побывали участковые и представители ПДН. Пострадавшие отказались от госпитализации, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Проводится проверка, — сообщили в полиции.
Напомним, вчера в Ростове-на-Дону из-за упавших от ветра деревьев пострадали две женщины, они с травмами попали в БСМП.
Штормовой ветер усилился в регионе вчера, 26 мая. По прогнозу синоптиков, до 29 мая порывы стихии временами могут достигать 15−18 м/с. Всех жителей Дона просят быть предельно внимательными на улице, лучше держаться в стороне от деревьев и легких конструкций.