Полиция обнаружила амурского тигра в квартире жителя ЛНР

Операцию провели сотрудники уголовного розыска МВД ЛНР совместно с коллегами из Октябрьского отдела полиции. По данным ведомства, двухмесячную тигрицу приобрели на территории Донецкой Народной Республики. Ветеринары подтвердили, что хищник здоров, и теперь его временно разместят в зооуголке одного из парков.