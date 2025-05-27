Полиция обнаружила амурского тигра в квартире жителя ЛНР

В Луганской Народной Республике полиция изъяла у местного жителя детеныша амурского тигра, находящегося под охраной Красной книги. Инцидент произошел в городе Стаханов, где мужчина незаконно держал редкое животное у себя в квартире. Об этом сообщает сайт МВД России.
«Житель города Стаханова нелегально приобрел и содержал в квартире детеныша амурского тигра. Этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.
Операцию провели сотрудники уголовного розыска МВД ЛНР совместно с коллегами из Октябрьского отдела полиции. По данным ведомства, двухмесячную тигрицу приобрели на территории Донецкой Народной Республики. Ветеринары подтвердили, что хищник здоров, и теперь его временно разместят в зооуголке одного из парков.
Против владельца тигра возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных»). Правоохранители также намерены выяснить, кто продал редкого зверя.
Читайте также: В московском зоопарке пытались отравить леопарда и рысь: найдены неизвестные таблетки.