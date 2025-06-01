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В результате ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы 47 человек

В Выгоничском районе Брянской области в результате обрушения автомобильного моста произошел сход с рельсов пассажирского поезда № 86 (Климов—Москва).

В Выгоничском районе Брянской области в результате обрушения автомобильного моста произошел сход с рельсов пассажирского поезда № 86 (Климов—Москва). На утро 1 июня госпитализированы 47 человек, трое из них, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По последним данным, число пострадавших достигло 66 человек, включая троих детей. Ранее сообщалось о семи погибших.

По предварительной информации Московской железной дороги, причиной ЧП стало обрушение пролетного строения моста из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». Точные обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы и транспортные следователи.

Ранее сообщалось, что в Курской области во время движения поезда произошло обрушение моста.