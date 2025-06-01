В результате ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы 47 человек

В Выгоничском районе Брянской области в результате обрушения автомобильного моста произошел сход с рельсов пассажирского поезда № 86 (Климов—Москва). На утро 1 июня госпитализированы 47 человек, трое из них, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.