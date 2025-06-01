В Ленобласти подростки без прав попали в серьезное ДТП

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 12-летний подросток, управлявший незарегистрированным питбайком Kayo без водительского удостоверения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 16-летний юноша, также не имевший прав. В результате столкновения водитель мотоцикла и его 13-летний пассажир получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.