«Испугалась так, что сердце в пятки ушло»: что известно об атаке дронов ВСУ на Рязанскую область

Свидетели сообщают, что в небе над городом, в Московском районе, прозвучало как минимум восемь взрывов. Об этом пишет «Царьград». По их словам, беспилотнки приближались со стороны рабочего поселка Милославское. По данным telegram-канала Mash, звуки взрывов были слышны главным образом вблизи железнодорожного вокзала, а также в микрорайонах Дягилево, Приокский и Недостоево.