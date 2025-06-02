«Испугалась так, что сердце в пятки ушло»: что известно об атаке дронов ВСУ на Рязанскую область

Украинские дроны атаковали Рязанскую область 1 и 2 июня.
В ночь на 2 июня украинские беспилотники атаковали территорию Рязанской области. Как сообщил глава региона Павел Малков, не смотря на то, что силы ПВО перехватывают БПЛА ВСУ, их обломки все же повредили автомобили и выбили стекла в жилых зданиях.
Местные жители в соцсетях делятся подробностями ЧП. Ночью люди получали предупреждения об угрозе беспилотной опасности от МЧС. Подробности того, что происходит в Рязанской области — в материале URA.RU.
Атака на Рязань в ночь перед переговорами в Стамбуле.
Осколки БПЛА повредили машины и окна в нескольких жилых домах Создано в Midjourney © URA.RU.
После атаки беспилотников на территорию Рязанской области, осуществленной ВС Украины 1 июня, была зафиксирована новая волна нападений. В течение всей нынешней ночи подразделения противовоздушной обороны последовательно ликвидировали поступающие дроны. Атака беспилотников произошла в день, когда в Стамбуле запланированы переговоры Москвы и Киева по решению украинского конфликта.
Первые сообщения об атаке дронов поступили в 23:20 по МСК. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате падения осколков украинских БПЛА были нанесены повреждения.
«Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб», — написал Малков в своем telegram-канале.
Сколько пострадало человек в результате атаки на Рязанскую область.
Глава региона Павел Малков также добавил, что по предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. На месте падения обломков беспилотников сейчас работают оперативные службы.
Что было целью атак БПЛА ВСУ в Рязани.
По предварительной информации, украинские дроны были нацелены на военный аэродром Дягилево. Тем не менее, сообщений об атаке на авиабазу не поступало, поскольку все беспилотники были своевременно перехвачены и уничтожены.
Реакция жителей Рязанской области.
Ночью в городе региональное МЧС заявило об опасности атаки дроновФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Свидетели сообщают, что в небе над городом, в Московском районе, прозвучало как минимум восемь взрывов. Об этом пишет «Царьград». По их словам, беспилотнки приближались со стороны рабочего поселка Милославское. По данным telegram-канала Mash, звуки взрывов были слышны главным образом вблизи железнодорожного вокзала, а также в микрорайонах Дягилево, Приокский и Недостоево.
Местные жители ночью получили предупреждения от регионального МЧС об угрозе беспилотной опасности. Многие горожане делились негативными впечатлениями в соцсетях.
«Я в 10 вечера шла с бассейна. Почти дошла до дома, такой шум. Смотрю, огни горят в небе, что-то летит, как же я испугалась, сердце в пятки ушло», — написал пользователь под псевдонимом Flower в telegram-канале «Новости Рязани YA62».
Рано утром стало известно, что в регионе был отменен режим опасности по БПЛА. Об этом пишет telegram-канал «Рязань. Происшествия». Кроме того, местные жители получили такие же сообщения от МЧС по Рязанской области.
Ночью люди получили сообщения от региональнгого МЧС об угрозе атаки БПЛА скрин сообщения МЧС / telegram-канал «Новости Рязани YA62» / t.me/ya62ru/102136Местный житель рассказал, как услышал о резулатах работы ПВО скрин комментария / telegram-канал «Новости Рязани YA62» / t.me/ya62ru/102136Пользователи рассказывали о местах, где были слышны звуки взрывов скрин комментария / telegram-канал «Новости Рязани YA62» / t.me/ya62ru/102136Утром люди начали получать сообщения от регионального МЧС об отмене угрозы атаки дронов скрин сообщения МЧС / telegram-канал «Новости Рязани YA62» / t.me/ya62ru/102136.