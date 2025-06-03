Сальдо: в результате атаки БПЛА часть Херсонской области осталась без света

«Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. Без электроснабжения — 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания», — написал Сальдо в Telegram.