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Сальдо: в результате атаки БПЛА часть Херсонской области осталась без света

В частности, повреждения получила новая подстанция в Геническом районе.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины часть Херсонской области осталась без электричества, проинформировал Владимир Сальдо.

Губернатор региона уточнил, что повреждения получили новая подстанция в Геническом районе Херсонской области, а также подстанция в Мелитопольском районе, находящаяся на территории Запорожской области.

Без света остались 150 населённых пунктов (свыше 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта).

«Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. Без электроснабжения — 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания», — написал Сальдо в Telegram.

Он подчеркнул, что на месте работают энергетики и сотрудники МЧС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион оказался полностью обесточен в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.