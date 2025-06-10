В Иркутском районе завели уголовное дело после нападения собаки на школьницу

В Иркутском районе завели уголовное дело по статье «халатность» после нападения собаки на 13-летнюю школьницу. Как ранее удалось узнать корреспонденту КП-Иркутск, произошло все 4 июня, подросток возвращалась домой из гостей, но неожиданно на нее накинулось бездомное животное. В итоге — расцарапанная рука, грудь, спина и лицо. Неизвестно, чем бы могла кончиться история, если бы на помощь не вышел сосед — именно он помог девушке.
— Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных, — сообщают в СУ СКР региона.
Также произошедшим заинтересовались в прокуратуре, они контролируют ход и результаты расследования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулуне школьники попали в аварию по дороге на речку, пассажир мотоцикла попал в больницу с переломами.