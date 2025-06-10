В Самаре лишили свободы бывших транспортных полицейских за превышение полномочий

Пятеро экс-правоохранителей похитили вещественные доказательства по уголовному делу. Действовали по предварительному сговору, сообщили представители областного СУ СКР.
С декабря 2022-го по апрель 2023 года уже бывшие транспортные полицейские украли 88 тыс. рыболовных сетей и 10 тыс. многоходовых ловушек (раколовок) на 56 млн рублей. Позже злоумышленников задержали.
В итоге сами стали фигурантами уголовного дела и лишились свободы на 3 года. Это время проведут в исправительной колонии общего режима. А до этого писали, что другого экс-правоохранителя осудили за взятку и нападение на коллег.
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