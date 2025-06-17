Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку двух беспилотников на Москву

Жители городов Тамбова и Котовска сообщили о сильных взрывах и активной работе сил противовоздушной обороны. По предварительным данным, над регионом уже сбито несколько воздушных целей. Об этом 17 июня написал Telegram-канал Shot. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.