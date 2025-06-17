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Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку двух беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских БПЛА, которые летели на столицу. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силы ПВО Министерства обороны РФ отразили атаку двух вражеских БПЛА, летевших на Москву, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Жители городов Тамбова и Котовска сообщили о сильных взрывах и активной работе сил противовоздушной обороны. По предварительным данным, над регионом уже сбито несколько воздушных целей. Об этом 17 июня написал Telegram-канал Shot. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Украинские военные пытаются атаковать Липецкую область — жители города Елец сообщают о массовом налете беспилотников. Об этом написал 17 июня Telegram-канал Shot. О работе средств противовоздушной обороны и взрывах очевидцы пока не сообщают.