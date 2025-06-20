Пожилой изобретатель из Петербурга отдал мошенникам 8 млн рублей

Пенсионер поверил аферисту и с 13 по 18 июня трижды передавал неизвестному лысому мужчине маленького роста деньги — сначала на Коломяжском проспекте, а затем на улице Академика Павлова и проспекте Просвещения. Общая сумма, которую он отдал злоумышленнику, составила более 8 млн рублей.