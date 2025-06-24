В Саратове раскрыли мошенническую схему с авто на 50 миллионов рублей

В феврале 2025 года оперативники задержали 11 участников схемы. Преступники действовали в пяти регионах России. Главным организатором оказался 35-летний житель Рязани. Чтобы втереться в доверие, он открыл сеть автосалонов в Саратове, Москве, Воронеже и Краснодаре, где якобы помогали продавать машины с пробегом. На самом деле это была ловушка.