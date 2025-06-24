В Саратове раскрыли мошенническую схему с авто на 50 миллионов рублей

В Саратове раскрыли деятельность группировки, которая обманывала людей при продаже подержанных автомобилей. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, подозреваемых обвиняют не только в мошенничестве, но и в создании преступного сообщества.
В феврале 2025 года оперативники задержали 11 участников схемы. Преступники действовали в пяти регионах России. Главным организатором оказался 35-летний житель Рязани. Чтобы втереться в доверие, он открыл сеть автосалонов в Саратове, Москве, Воронеже и Краснодаре, где якобы помогали продавать машины с пробегом. На самом деле это была ловушка.
— Клиентам предлагали услуги по оценке автомобиля, поиску покупателей и оформлению сделки. Звонки потенциальным жертвам делали сотрудники колл-центра в Рязани. По договору, деньги за проданные машины должны были перечислять в строго определенный срок, но владельцы их так и не получали, — пишут журналисты.
Если люди начинали возмущаться, мошенники переводили небольшие суммы, чтобы усыпить бдительность. А тем временем продолжали искать новых жертв. Основные деньги от продаж шли организатору, который распределял их между участниками группы. Следствие установило, что пострадали как минимум 95 человек. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей.
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