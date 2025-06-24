Насиловал, но не убивал: почему «находкинский Чикатило» судится со следователями

«Находкинский Чикатило» Вадим Кротов, убивавший и расчленявший несовершеннолетних девушек в 90-е, заявил о своей невиновности и пожаловался на следователей, которые занимались его делом. Преступник отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», но на время суда его перевели в СИЗО. Как убивал «находкинский Чикатило» и сможет ли он выйти на свободу, выясняла «Вечерняя Москва».
Кротов изнасиловал и расчленил четырех девушек.
Вадим Кротов вырос в полной семье, жил в приморском городе Находка, работал докером (грузчиком в порту) и был женат. Коллеги по работе отзывались о нем положительно. В 1993 году он развелся с супругой, после чего стал заглядываться на несовершеннолетних девушек.
Вскоре после развода Кротов стал приглашать к себе в гости девушек в возрасте примерно 14−15 лет. Каждая такая посиделка начиналась с распития алкоголя, а заканчивалась домогательствами со стороны преступника. Мужчина заставлял девушек раздеваться, принимать непристойные позы и заниматься с ним сексом на камеру.
Первые два убийства Кротов совершил летом 1997 года, когда у него гостили две подруги. Во время вечеринки одна из девушек попыталась отбиться от преступника и принялась кричать. Утихомирить девушку не получилось, поэтому Кротов задушил ее голыми руками. Затем он проделал то же самое со второй гостьей, перетянув ей шею бельевой веревкой.
После этого Кротов с помощью ножа расчленил тела девушек у себя в ванной, затем разложил останки по пакетам и выбросил в лесу в районе железнодорожной станции Голубовка.
В октябре того же года Кротов совершил еще два убийства. Как рассказывал сам маньяк, после очередной посиделки одна из девушек требовала у него 100 долларов. В противном случае она грозила пойти в полицию с заявлением об изнасиловании. Кротов избил девушку и ее подругу, которая в этот момент тоже находилась у него в гостях, а затем задушил обеих бельевой веревкой. Тела преступник расчленил и выбросил в болоте в районе улицы Кирова.
Как поймали «находкинского Чикатило».
Жители Находки быстро узнали, что полиция нашла в болоте человеческие останки. Некоторые девушки, которых изнасиловал Кротов, заподозрили в убийстве именно его. Выжившие обратились в полицию, а вскоре преступник сам пришел с повинной.
При обысках в квартире Кротова нашли предметы со следами крови убитых. На допросах подозреваемый признал вину, а также рассказал, где захоронены части тел первых двух девушек. Затем он внезапно отказался от своих показаний и начал настаивать на своей невиновности.
— Люди ко мне приезжали, в том числе и несовершеннолетние, устраивали вечеринки, пьяные раздевания, записывали все на видео. Я не говорю, что это хорошо. Это было. И я это признаю. Но инкриминированные мне останки я в глаза не видел, — заявлял он в одном из фильмов цикла «Приговоренные пожизненно».
Несмотря на это, в октябре 1999 года Вадима Кротова признали виновным сразу по 13 статьям Уголовного кодекса, в том числе убийство, растление несовершеннолетних и изготовление детской порнографии. Маньяка приговорили к пожизненному заключению, а в 2001 году — этапировали в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин».
Кротов более 20 лет судится со следователями.
Вадим Кротов неоднократно пытался обжаловать свой пожизненный срок. Впервые он обратился в суд в 2000 году, но приговор оставили в силе. С тех пор он написал более 20 жалоб в несколько судов, но большинство из них даже не стали рассматривать.
24 июня 2025 года Telegram-канал Shot сообщил, что одну из жалоб Кротова наконец приняли к производству. В заявлении преступник пожаловался на следователей, которые задержали его более 26 лет назад. Самого маньяка теперь якобы этапировали из «Черного дельфина» в СИЗО во Владивостоке.
При этом жалоб Кротова нет ни в одной из картотек местных судов. Кроме того, в управлении ФСИН по Оренбургской области, где находится «Черный дельфин», заявили, что маньяк не покидал колонию.
— Распространяемая в СМИ информация об этапировании осужденного Кротова В. С. в один из следственных изоляторов Приморского края из исправительного учреждения Оренбургской области не соответствует действительности, — сообщили в ведомстве.
Могут ли оправдать Вадима Кротова.
Уголовные дела маньяков, серийных убийц, террористов и других особо опасных преступников редко пересматривают, сколько бы жалоб заключенные ни подавали. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
— Это происходит очень редко. А с учетом того, что с момента вынесения Кротову приговора прошло уже очень много времени, маловероятно, что будет какой-то пересмотр приговора. К тому же если бы жалобу начали рассматривать, информация об этом появилась бы в картотеке суда, — пояснил он.
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Правозащитник отметил, что даже если Кротова действительно перевели в СИЗО, это необязательно должно быть связано с его жалобами.
— Обычно в СИЗО отправляют пожизненно осужденных в связи с выяснением новых обстоятельств расследования, например, раскрытием новых эпизодов преступлений. Также это могут сделать для проведения судебно-психиатрической экспертизы, но, как правило, в таких делах осужденных этапируют в Москву, чтобы проверить их в Институте Сербского, — рассуждает Мельников.
По его словам, в колониях особого режима очень строгие порядки. Поэтому многие преступники специально добиваются хотя бы временного перевода в СИЗО, где условия содержания немного мягче.
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— Некоторые преступники даже берут на себя дополнительные эпизоды, чтобы их перевели в СИЗО на время нового расследования. Таким образом они устраивают себе небольшой «отпуск». Потому что в следственных изоляторах условия содержания во много-много раз легче, чем, например, в «Черном дельфине», — добавил собеседник «Вечерней Москвы».
Когда осужденных полностью оправдывали.
Порой в тюрьму действительно попадают невиновные люди. В истории российского судопроизводства было несколько случаев, когда осужденных оправдывали и выпускали на свободу.
Например, житель Уфы Фатхулла Исхаков пробыл в тюрьме 13 лет, с 1959 по 1972 год, по обвинению в покушении на убийство трех соседок. Он якобы проник к девушкам в дом и несколько раз ударил их топором. Пока Исхаков был в тюрьме, у него умерли жена и мать, а его сын попал в детский дом. Оказавшись на свободе, мужчина пожаловался в суд и заявил о своей невиновности. А в 2013 году его односельчанин явился в Следственный комитет и взял вину на себя.
Тогда районный прокурор заявила, что оснований для пересмотра дела нет. Но Исхаков продолжал ходить по судам и доказывать свою невиновность. И лишь в мае 2023 года, когда Исхакову было 86 лет, Верховный суд России полностью оправдал мужчину и постановил выплатить ему 31 миллион рублей компенсации. Позднее эту сумму снизили до двух миллионов рублей. Судить соседа Исхакова не стали из-за истечения срока давности.
Еще одно запутанное дело — убийство заместителя префекта Зеленограда Леонида Облонского в 2001 году. Неизвестные застрелили чиновника возле его дома. В организации и исполнении покушения обвинили предпринимателей Андрея Беликова и Мстислава Красовского, двух охранников Михаила Седова и Андрея Пискарева, а также неких Владимира Васильева и Олега Копытока.
В 2005 году присяжные полностью оправдали всех подсудимых. В 2009 году дело отправили на пересмотр. На этот раз оправдан был только Андрей Беликов, а остальные обвиняемые получили от 14 до 25 лет лишения свободы. Спустя еще несколько месяцев дело снова пересмотрели. В результате, помимо Беликова, оправдали Пискарева и Васильева. С тех пор убийство Облонского так и остается нераскрытым, заказчиков не нашли.
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В 2021 году на скамье подсудимых оказался житель Тверской области, зарезавший троих налетчиков, которые ворвались в его дом и устроили расправу над жильцами. Мужчину обвиняли в умышленном убийстве, но спустя почти полгода судебных разбирательств ему удалось доказать, что в момент расправы над налетчиками он защищал семью. К сентябрю 2021 года его оправдали и освободили из-под стражи в зале суда.
В августе 2024 года на свободу вышел Алексей Корочкин, осужденный в 2004 году за серию нападений на влюбленные пары в местном парке. В народе его прозвали «лесопарковым маньяком». Сам Корочкин утверждает, что отбыл срок за убийства, которые не совершал. Такого же мнения придерживаются некоторые юристы, следователи и даже жертвы.