Насиловал, но не убивал: почему «находкинский Чикатило» судится со следователями

Например, житель Уфы Фатхулла Исхаков пробыл в тюрьме 13 лет, с 1959 по 1972 год, по обвинению в покушении на убийство трех соседок. Он якобы проник к девушкам в дом и несколько раз ударил их топором. Пока Исхаков был в тюрьме, у него умерли жена и мать, а его сын попал в детский дом. Оказавшись на свободе, мужчина пожаловался в суд и заявил о своей невиновности. А в 2013 году его односельчанин явился в Следственный комитет и взял вину на себя.