Shot: Гузееву подозревают в причастности к афере с виллами на Бали

— Одна из пострадавших утверждает, что хотела купить виллу в 2022 году, поведясь на рекламу с Гузеевой. Заплатила около 11 миллионов рублей криптой и наличными. Но в итоге стройку заморозили, и ключи от виллы она так и не получила, — передает Telegram-канал.