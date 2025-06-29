Пять российских аэропортов ввели ограничения

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов, Элиста. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.