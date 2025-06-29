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Пять российских аэропортов ввели ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в пяти аэропортах юга и центра России.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в пяти аэропортах юга и центра России. Согласно официальному сообщению ведомства, приостановлена работа воздушных гаваней Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.

Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В настоящее время аэропорты не обслуживают прибывающие и вылетающие рейсы. Сроки возобновления работы не уточняются.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов, Элиста. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае разбился самолет.