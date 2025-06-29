Пять российских аэропортов ввели ограничения

Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов в пяти аэропортах юга и центра России. Согласно официальному сообщению ведомства, приостановлена работа воздушных гаваней Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты.
Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В настоящее время аэропорты не обслуживают прибывающие и вылетающие рейсы. Сроки возобновления работы не уточняются.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов, Элиста. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае разбился самолет.