Симптомы отравления появились у десятков человек после выпускного в Перми

В ходе расследования выяснилось, что аналогичные случаи отравления среди школьников и их семей произошли и в другие дни, когда в White Hall проходили выпускные 24 и 26 июня. Представители заведения объяснили, что не приостановили работу, так как мероприятия были заранее оплачены. В настоящее время родители собирают медицинские справки и консультируются с юристами для документирования инцидента и получения компенсации. Руководство банкетного зала предложило организовать «сладкий стол» для детей, однако родители отказались от этого предложения.