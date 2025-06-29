Симптомы отравления появились у десятков человек после выпускного в Перми

В Перми более 30 человек, включая выпускников школы № 2 имени Татищева, их родителей и учителей, сообщили о признаках пищевого отравления после выпускного вечера, который состоялся 25 июня в банкетном зале White Hall на улице Монастырской. Об этом рассказала мать одного из пострадавших.
— Был большой выбор блюд: салаты, горячее, напитки, сладости — все очень понравилось. Алкоголя почти не было, так как большинство родителей не пили. На следующий день мы с сыном ходили в военкомат, и где-то после обеда он пожаловался, что ему нехорошо, — рассказала пермячка.
По ее словам, у ребенка поднялась высокая температура, начались рвота и диарея. Подобные симптомы наблюдались и у других гостей банкета. По оценкам женщины, общее количество пострадавших превысило 30 человек. Многие были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Некоторые проходят лечение в инфекционном отделении.
В ходе расследования выяснилось, что аналогичные случаи отравления среди школьников и их семей произошли и в другие дни, когда в White Hall проходили выпускные 24 и 26 июня. Представители заведения объяснили, что не приостановили работу, так как мероприятия были заранее оплачены. В настоящее время родители собирают медицинские справки и консультируются с юристами для документирования инцидента и получения компенсации. Руководство банкетного зала предложило организовать «сладкий стол» для детей, однако родители отказались от этого предложения.
Директор заведения Татьяна Любезнова в разговоре с журналистами отметила, что учреждение соблюдает санитарные нормы, а часть продуктов на выпускной была принесена гостями. К проверке уже подключились Роспотребнадзор и следственные органы. Ожидаются результаты экспертизы и официальные заключения этих ведомств, передает URA.ru.
В начале июня губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в лагере «Орленок» в регионе произошло массовое отравление детей. Он уточнил, что четверо пострадавших были доставлены в центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.