Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны. Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов. Нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По предварительным данным, один из участников ОПГ умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.