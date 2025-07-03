Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

«Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде», — говорится в публикации.
Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы «Россия сегодня». Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны. Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов. Нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По предварительным данным, один из участников ОПГ умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.