Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

БАКУ, 3 июл — РИА Новости. Пятеро сотрудников Sputnik Азербайджан, граждане республики, вышли на свободу под подписку о невыезде, сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с азербайджанским гражданством отпустили под подписку о невыезде», — говорится в публикации.

Рейд в офис Sputnik в Баку и дело против ОПГ в Екатеринбурге.

Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы «Россия сегодня». Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.

МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия силовиков в Екатеринбурге были законны. Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов. Нападки на Sputnik Азербайджан начались после того, как 29 июня в России задержали участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По предварительным данным, один из участников ОПГ умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают. Суд арестовал до 19 июля восьмерых — Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Азиза Абасова.