Полиция не стала заводить дело после конфликта в кафе со Смоловым

Полицейские установили, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, в ходе которого одному из его участников потребовалась медицинская помощь. «В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний футболист, который на тот момент выехал за пределы РФ, в связи с чем опросить его не представилось возможным», — подчеркнули в пресс-службе.