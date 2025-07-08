Бывший военный ВС РФ получил 80 долларов от ВСУ за фотографии с военной техникой

Бывший солдат ВС РФ из Челябинска продал за 80 долларов Вооруженным силами Украины (ВСУ) секретную информацию о военной технике. Его задержали при попытке перейти на территорию Украины.
При этом мужчина не признает своей вины.
— За фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на банковский счет обвиняемого было осуществлено два транша: 30 и 50 долларов, — говорится в материалах дела, передает ТАСС.
До этого сотрудники ФСБ задержали трех жителей Запорожской области, подозреваемых в перечислении денежных средств украинским спецслужбам и ВСУ. При этом все трое дали признательные показания.
Ранее жительница Новороссийска, задержанная ФСБ за передачу Украине данных о кораблях Черноморского флота, заявила, что не видела в этом «ничего плохого».