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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Хабаровском крае

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 июля в Хабаровском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась в районе села Ракитное, на территории СНТ «Энтузиаст». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением, транспортное средство съехало с проезжей части. В результате аварии один человек погиб, двое участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского района. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия. Идет процесс идентификации всех участников ДТП.

Точные причины аварии будут установлены в ходе расследования. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий. Окончательная информация о характере и обстоятельствах происшествия будет опубликована после завершения всех процессуальных действий.