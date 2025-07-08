Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Хабаровском крае

Вечером 8 июля в Хабаровском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась в районе села Ракитное, на территории СНТ «Энтузиаст». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением, транспортное средство съехало с проезжей части. В результате аварии один человек погиб, двое участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского района. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия. Идет процесс идентификации всех участников ДТП.
Точные причины аварии будут установлены в ходе расследования. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий. Окончательная информация о характере и обстоятельствах происшествия будет опубликована после завершения всех процессуальных действий.