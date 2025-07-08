В Ташкенте автомобиль Tico сбил трехлетнего ребёнка — страшные кадры попали в сеть

На кадрах видно, как маленький мальчик внезапно выбегает на оживлённую трассу, не обращая внимания на проезжающие машины. Один из автомобилей в последний момент уходит влево, чудом избегая наезда, но ехавшая рядом машина марки Tico не успевает затормозить и сбивает ребёнка. Судя по кадрам, удар был сильным — ребёнок отлетел вперёд и несколько раз перевернулся.
«Машина ехала за мной. Я резко повернул влево, чтобы не задеть мальчика, но водитель за мной просто не успел среагировать. Он никак не мог избежать столкновения. После удара со всех домов выбежали люди, но никто мальчика не знал. Побежали в ближайший детский сад — ворота были открыты, но ни одного взрослого. На видео видно, что ребёнок вышел именно с той стороны», — рассказал водитель, чей видеорегистратор зафиксировал момент происшествия.
УБДД Ташкента уже прокомментировало инцидент. По их информации, 8 июля около 13:30 на улице Кукча Дарвоза в Шайхантахурском районе водитель Tico сбил трехлетнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.
В настоящее время проводится проверка. К счастью, по предварительным данным, ребёнок остался жив. Судя по всему, его спасло то, что на него наехала относительно небольшая машина, а водитель пытался уйти от столкновения.
Можно только догадываться, какие могли быть последствия, если бы на месте Tico оказался грузовик или автобус. Сейчас все говорят: «повезло». Но разве жизнь ребёнка должна зависеть от удачи? Где были взрослые? Кто несёт ответственность за то, что малыш выбежал на проезжую часть один?
Уважаемые родители, не отпускайте малолетних детей возле дорог без присмотра. Один миг — и может быть слишком поздно.