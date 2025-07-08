В Ташкенте автомобиль Tico сбил трехлетнего ребёнка — страшные кадры попали в сеть

«Машина ехала за мной. Я резко повернул влево, чтобы не задеть мальчика, но водитель за мной просто не успел среагировать. Он никак не мог избежать столкновения. После удара со всех домов выбежали люди, но никто мальчика не знал. Побежали в ближайший детский сад — ворота были открыты, но ни одного взрослого. На видео видно, что ребёнок вышел именно с той стороны», — рассказал водитель, чей видеорегистратор зафиксировал момент происшествия.