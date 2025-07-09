Под Тольятти 14-летний подросток попал в больницу после избиения

В Ставропольском районе в ЖК «Мечта» напали на несовершеннолетнего подростка. Этот инцидент попал на видео. Нападение произошло 24 июня, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.
— Потерпевший госпитализирован, угрозы для его жизни нет, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.
Уже известно, что участвовал в драке. Полицейские разбираются в обстоятельствах этого инцидента, возможно, в будущем заведут уголовное дело.
Ранее в этом же жилом комплексе школьнику сломали нос из-за модной прически.