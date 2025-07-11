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Самокатчица сбила годовалого малыша в Магнитогорске

И снова неаккуратный самокатчик сбил маленького ребёнка. В этот раз от действий невнимательного водителя пострадал годовалый мальчик.

Источник: Вечерний Челябинск

По данным от ГАИ Магнитогорска, вечером 9 июля (среда) малыш гулял с мамой по парку «Счастливая аллея». Неожиданно на тротуар, по которому они шли, выскочил человек на самокате и сбил несовершеннолетнего пешехода. Он получил незначительные телесные повреждения и после обследования был направлен на амбулаторное лечение.

Самокатчик с места правонарушения скрылся. По информации от пресс-службы центрального аппарата СКР, за рулём СИМ находилась девушка.

По факту случившегося в управлении ведомства по Челябинской области возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил подчинённым подготовить доклад по ситуации и отразить в нём ход расследования.