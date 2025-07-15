ЧП на пляже в Тульской области 14 июля: трое погибших, четверо пострадавших

Трагический инцидент 14 июля произошел на пляже в Тульской области — разряд молнии убил трех человек, включая несовершеннолетнего. Об этом пишет KP.RU.
Трагедия произошла вблизи парк-отеля «Шахтер», расположенного примерно в 80 км от Тулы. В момент происшествия на пляже находились отдыхающие разного возраста — как взрослые, так и дети.
«Сначала никто ничего не понял, вспышка, крики… Потом мы увидели, что люди лежат на песке, несколько человек. Кто-то к ним бросился на помощь, стали вызывать “скорую”», — пишет KP.RU со ссылкой на очевидцев.
Как уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, прибывшие медики констатировали смерть трех пострадавших: двух взрослых (мужчины и женщины) и подростка.
Жертвами стали двое совершеннолетних москвичей. Ребенок, по данным пресс-службы областной прокуратуры, погибший подросток (2011 г. р.) являлся жителем Тульской области и не состоял в родстве с другими погибшими взрослыми.
Сообщалось, что спустя 17 минут к месту трагедии подъехали три бригады неотложной помощи, однако все пострадавшие уже были мертвы.
Позднее, по данным главы районной администрации Павла Федорова, в результате происшествия пострадало четыре человека. Как уточнили в областном Минздраве, двое из них были доставлены в медицинское учреждение, тогда как мужчина и подросток получили необходимую помощь непосредственно на месте и добровольно отказались от госпитализации. Сообщалось, что в настоящее время следственные органы выясняют детали случившегося. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте трагедии — прибрежной зоне, где произошло ЧП.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению владельцем пляжа требований действующего законодательства», — заключили в ведомстве.
При этом ранее в местное МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий.
Позднее заместитель заведующего кафедры общей физики МФТИ Станислав Виноградов рассказал, что молния способна убить даже при не прямом попадании в человека. Накануне россиянам назвали способы для спасения при ударах молнии по пляжу.