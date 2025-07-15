ЧП на пляже в Тульской области 14 июля: трое погибших, четверо пострадавших

Позднее, по данным главы районной администрации Павла Федорова, в результате происшествия пострадало четыре человека. Как уточнили в областном Минздраве, двое из них были доставлены в медицинское учреждение, тогда как мужчина и подросток получили необходимую помощь непосредственно на месте и добровольно отказались от госпитализации. Сообщалось, что в настоящее время следственные органы выясняют детали случившегося. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу на месте трагедии — прибрежной зоне, где произошло ЧП.