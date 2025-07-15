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Пропавший вертолёт Ми-8 ищут в Хабаровском крае

Поиски воздушного судна затрудняет непогода.

Источник: Reuters

Со вчерашнего вечера продолжается операция по поиску вертолёта Ми-8, который летел по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан. После дозаправки в Охотске пилот не вышел на связь, местонахождение вертолета до сих не установлено, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По информации пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту воздушного судна находились пять человек. Аварийных сигналов перед и после исчезновения вертолета не зафиксировано.

Проведение поисковых работ временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту происшествия.