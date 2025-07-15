Пропавший вертолёт Ми-8 ищут в Хабаровском крае

Со вчерашнего вечера продолжается операция по поиску вертолёта Ми-8, который летел по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан. После дозаправки в Охотске пилот не вышел на связь, местонахождение вертолета до сих не установлено, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».