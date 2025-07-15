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Женщина утонула в озере в Приморье

Спасатели МЧС и полиция проводят поиски утонувшей женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском округе Приморского края на озере Щучье произошло трагическое происшествие — утонула женщина, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС России.

По данным спасателей, в водоеме утонула 43-летняя женщина. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты МЧС России и сотрудники полиции. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.

Спасатели призывают жителей края соблюдать меры предосторожности при нахождении у воды. Необходимо помнить о правилах безопасности и не рисковать своей жизнью.

Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Подробности инцидента устанавливаются.