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Кафе, в котором отравились студенты УрГЮУ, закрыли в Екатеринбурге

Число отравившихся в кафе студентов УрГЮУ выросло до 21.

В екатеринбургском кафе «Версаль», в котором массово отравились студенты, выявили нарушения. Предприятие общественного питания временно закрыли, сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.

По данным медиков, у выпускников выявили симптомы острой кишечной инфекции. На данный момент зарегистрирован 21 случай заболевания. Ранее было известно от 12 пострадавших. У семи человек лабораторно подтвержден диагноз «сальмонеллез».

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку пищеблока ООО «Ричмонд Рест», который готовил блюда для банкета. Они отобрали пробы пищевых продуктов и объектов внешней среды для лабораторных исследований, осмотрели пищеблок. У одного сотрудника была обнаружена бактерия Salmonella spp.

В ходе проверки пищеблока были выявлены нарушения:

  • не соблюдалась поточность технологических процессов,

  • отсутствовала маркировка на оборудовании,

  • не соблюдались условия хранения продукции, установленные производителем,

  • не проводился производственный контроль,

  • отсутствовали медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников и т. д.

Деятельность ООО «Ричмонд Рест» приостановили, помещение опечатано — его должны будут продезинфицировать. Роспотребнадзор подготовил материалы в суд.