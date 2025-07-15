Кафе, в котором отравились студенты УрГЮУ, закрыли в Екатеринбурге

В екатеринбургском кафе «Версаль», в котором массово отравились студенты, выявили нарушения. Предприятие общественного питания временно закрыли, сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.
По данным медиков, у выпускников выявили симптомы острой кишечной инфекции. На данный момент зарегистрирован 21 случай заболевания. Ранее было известно от 12 пострадавших. У семи человек лабораторно подтвержден диагноз «сальмонеллез».
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку пищеблока ООО «Ричмонд Рест», который готовил блюда для банкета. Они отобрали пробы пищевых продуктов и объектов внешней среды для лабораторных исследований, осмотрели пищеблок. У одного сотрудника была обнаружена бактерия Salmonella spp.
В ходе проверки пищеблока были выявлены нарушения:
- не соблюдалась поточность технологических процессов,
- отсутствовала маркировка на оборудовании,
- не соблюдались условия хранения продукции, установленные производителем,
- не проводился производственный контроль,
- отсутствовали медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников
и т. д.
Деятельность ООО «Ричмонд Рест» приостановили, помещение опечатано — его должны будут продезинфицировать. Роспотребнадзор подготовил материалы в суд.