Кафе, в котором отравились студенты УрГЮУ, закрыли в Екатеринбурге

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку пищеблока ООО «Ричмонд Рест», который готовил блюда для банкета. Они отобрали пробы пищевых продуктов и объектов внешней среды для лабораторных исследований, осмотрели пищеблок. У одного сотрудника была обнаружена бактерия Salmonella spp.