Экс-глава самарского МЧС частично признал, что брал взятки

15 июля 2025 года в Ленинском районном суде Самары прошло второе слушание по делу бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Его обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую 73 млн рублей.
Деньги, по версии следствия, передавались за подписание актов проверки систем пожарной безопасности, которые фактически не проводились. Это, как считают правоохранители, ставило под угрозу жизни людей.
Во время заседания Олег Бойко частично признал свою вину.
Схема ежемесячных платежей и фиктивных проверок.
Согласно материалам дела, Бойко лично предлагал руководителям организаций, занимающихся противопожарной защитой, передавать ему деньги регулярно.
«Олег Бойко обвиняется в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Он предложил руководителю организаций Яну Гущину передавать ему ежемесячно деньги за продление сроков действия договоров и общее покровительство», — цитирует выступление прокурора «КП-Самара».
По версии следствия, суммы взяток доходили до миллиона рублей ежемесячно, а в конце года Бойко получал не менее 15% от стоимости всех заключённых контрактов. Деньги переводились на банковские карты, оформленные на других лиц, а также передавались наличными.
По уголовному делу проходят ещё несколько фигурантов: Игорь Дахно, Дмитрий Зинин, Евгений Луговой и Алексей Мамыкин. Всего было заключено более 4 тысяч контрактов, связанных с установкой и обслуживанием систем оповещения о пожаре в самарских муниципальных учреждениях.
Подсудимые открывали банковские карты на себя и передавали их Бойко, который распоряжался средствами по своему усмотрению.
«С 1 января 2020 года по 16 декабря 2023 года Олег Бойко получил лично от Гущина, Тютюник и Фроловской в качестве взяток более 73 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению», — отметила прокурор.
Частичное признание вины.
На заседании Олег Бойко выглядел спокойно и уверенно.
«Обвинение мне понятно, позицию по нему выскажу позже. Я признаю объективную сторону обвиняемых деяний, не отрицаю факт получения денежных средств», — добавил бывший руководитель МЧС.
Ранее один из фигурантов — Ян Гущин — уже был осуждён и приговорён к шести годам лишения свободы за дачу взяток. Олег Бойко остаётся под стражей, срок содержания в СИЗО продлён до 7 ноября 2025 года.
Впереди — допрос свидетелей, исследование письменных материалов и дальнейшее разбирательство по делу. Следующее заседание назначено на 22 июля.