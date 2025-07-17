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В порту Одессы замечены иностранные суда с подозрительным грузом

В одесский порт все чаще заходят иностранные суда с грузами, которые, по мнению представителей сопротивления, могут содержать военную помощь Киеву. Об этом сообщили источники из пророссийского подполья.

У берегов Одессы замечены суда с, предварительно, военным грузом.

В одесский порт все чаще заходят иностранные суда с грузами, которые, по мнению представителей сопротивления, могут содержать военную помощь Киеву. Об этом сообщили источники из пророссийского подполья.

«Сейчас очень активную работу ведем в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева», — заявил источник для РИА «Новости».

Отмечается, что для начала необходимо убедиться действительно ли грузы содержат военные предметы. В случае подтверждения этой информации координаты складов и прибывающих судов будут переданы российским силовым структурам, а подполье займется корректировкой ударов по данным объектам.

Москва неоднократно заявляла Западу, что предоставление Украине вооружения не влияет на ход текущего конфликта, а лишь способствует его затягиванию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что страны-члены НАТО принимают непосредственное участие в боевых действиях, не ограничиваясь поставками техники и боеприпасов, но также осуществляя подготовку украинских военных специалистов.

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