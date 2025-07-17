Москва неоднократно заявляла Западу, что предоставление Украине вооружения не влияет на ход текущего конфликта, а лишь способствует его затягиванию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что страны-члены НАТО принимают непосредственное участие в боевых действиях, не ограничиваясь поставками техники и боеприпасов, но также осуществляя подготовку украинских военных специалистов.