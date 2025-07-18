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Уралец получил 11 лет и месяц за убийство сестры молотком

Следователи считают, что он нанёс ей не менее 23 ударов.

Источник: РИА "Новости"

В Ревде Свердловской области мужчина 1961 года рождения осуждён за зверское убийство своей сестры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, вечером 11 марта он вернулся домой, где жил с сестрой, с работы. Будучи пьяным, в ходе конфликта нанёс ей не меньше 23 ударов молотком. В результате женщина погибла.

По данным старшего помощника главы свердловского СКР Александра Шульги, после убийства мужчина сам пришёл в полицию. А пресс-секретарь полиции региона Валерий Горелых добавил, что он был ранее судим за убийство.

Суд назначил мужчине 11 лет и месяц заключения. Отбывать срок он будет в колонии особого режима.