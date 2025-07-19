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Электроснабжение в микрорайоне Лиховском восстановили

Ростовская область, 19 июля 2025. DON24.RU. Энергослужбы РЖД возобновили подачу напряжения на одну из подстанций, что позволило Донэнерго в 12:00 восстановить электроснабжение в микрорайоне Лиховском. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

Штатное электроснабжение восстановлено полностью. Бригады энергетиков остаются в готовности. Ночью энергетики восстановили снабжение для всех пяти населенных пунктов.

В Каменске повреждения получили девять частных домов, пять автомобилей, хозпостройки. По адресам пострадавших домов муниципалитет ввел режим ЧС. Продолжается подомовой обход, чтобы уточнить степень повреждений. Работает специальная комиссия. При необходимости муниципалитет готов предоставить людям временное жилье.

«Движение на перегоне Лихая — Замчалово открыто, постепенно восстанавливается график. Поручил главе ДПЧС выехать на место, организовать помощь людям, которые ожидают движения поездов. Волонтеры на месте раздают воду. Для координации работы оперативных служб на место выехал мой заместитель Сергей Бодряков», — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

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