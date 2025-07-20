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Собянин: С 18:00 19 июля силы ПВО сбили 21 беспилотник, летевший к Москве

С 18:00 субботу, 19 июля, силы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник, который летел к столице. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 18:00 субботу, 19 июля, силы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник, который летел к столице. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

На месте падения обломков украинского беспилотника в Зеленограде работают экстренные службы, сообщил ранее мэр Москвы.

Вечером 19 июля силы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы, передал глава города.

Силы противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщили 19 июля в Министерстве обороны Российской Федерации.

Кроме того, в период с 15:00 до 19:00 по московскому времени также ликвидировали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Атаке подверглись Тульская, Брянская, Калужская и Московская области.

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