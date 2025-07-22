В Ростовской области после атаки БПЛА произошли пожары во дворах домов

В ночь на 22 июля в Ростовской области после атаки и ликвидации БПЛА произошли возгорания во дворах частных домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. Предварительно, пострадавших среди людей нет, — проинформировал Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, на место падения обломков уже выехали представители местной власти для уточнения последствий. Кроме того, этой ночью воздушную атаку в регионе отразили в Ростове-на-Дону, городе Миллерово, Донецке и Азовском районе. Всего ликвидировали семь беспилотников.
Напомним, в ночь на 21 июля от обломков БПЛА в Каменоломнях оказалось повреждено здание старого диспетчерского пункта и выгорел цветочный магазин, а в поселке Раково Красносулинского района пострадали частный дом, летняя кухня и два автомобиля.
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