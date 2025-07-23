В Хакасии возбуждено уголовное дело за призыв к расправе над госдеятелями РФ

В Хакасии возбуждено уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму. Как сообщили в УФСБ региона, мужчина размещал в социальных сетях материалы с призывом к насилию в отношении высших должностных лиц страны.
«В Хакасии органами безопасности пресечена экстремистская деятельность радикально настроенного лица. Следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”, — рассказали в ведомстве.
Подозреваемый, работавший инженером в строительной компании, вёл радикальную деятельность в Telegram и «ВКонтакте». После задержания он признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде обязательства о явке.
Ранее МВД сообщило о задержании полицейских в связи с делом издания Baza.