ПВО России за ночь сбили 39 БПЛА над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем

Силы ПВО за ночь на 24 июля сбили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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