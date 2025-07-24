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ПВО России за ночь сбили 39 БПЛА над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем

Силы ПВО за ночь на 24 июля сбили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Силы ПВО за ночь на 24 июля сбили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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