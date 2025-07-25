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В Новосибирске за сутки потушили два пожара в заведениях общепита

Пострадавших в обоих случаях нет. Причины пожаров устанавливаются.

Источник: AP 2024

В Новосибирске сотрудники МЧС России ликвидировали два пожара в заведениях общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первое возгорание произошло 24 июля около 22:30 в магазине доставки суши, расположенном на первом этаже административного здания на улице Ясный Берег. Загорелся электрогриль, площадь пожара составила около 5 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. Возгорание было оперативно устранено.

Второй инцидент произошел утром 25 июля около 7:00 в киоске быстрого питания на улице Фрунзе. Сотрудники МЧС потушили огонь всего за шесть минут, предотвратив распространение пламени на соседние павильоны. В результате пожара пострадал холодильник.

Пострадавших в обоих случаях нет. Причины пожаров устанавливаются.