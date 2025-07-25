В Новосибирске за сутки потушили два пожара в заведениях общепита

Первое возгорание произошло 24 июля около 22:30 в магазине доставки суши, расположенном на первом этаже административного здания на улице Ясный Берег. Загорелся электрогриль, площадь пожара составила около 5 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. Возгорание было оперативно устранено.