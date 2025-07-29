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В Братске и районе произошло 29 ДТП за неделю

Самым аварийным днем стал вторник, 22 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 21 по 27 июля в Братске и Братском районе произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. Среди них 15 столкновений транспортных средств, девять наездов на стоящее транспортное средство, три наезда на препятствие, один съезд с проезжей части и один наезд на велосипедиста. Об этом КП-Иркутск рассказали в госавтоинспекции Братска.

— Самым аварийным днем стал вторник, 22 июля: в этот день произошло семь ДТП, к счастью, люди в них не пострадали, — рассказывают дорожные полицейские.

Самым спокойным днем в плане аварийности оказалась пятница, когда произошло всего одно ДТП без пострадавших. Однако неделя выдалась напряженной: в результате четырех ДТП один человек погиб и трое получили травмы, включая 16-летнего подростка.