В Братске и районе произошло 29 ДТП за неделю

С 21 по 27 июля в Братске и Братском районе произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. Среди них 15 столкновений транспортных средств, девять наездов на стоящее транспортное средство, три наезда на препятствие, один съезд с проезжей части и один наезд на велосипедиста. Об этом КП-Иркутск рассказали в госавтоинспекции Братска.