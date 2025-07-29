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Более 50 квартир повреждено при атаке БПЛА в Ростовской области

Ночная атака беспилотников на город Сальск в Ростовской области привела к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

Ночная атака беспилотников на город Сальск в Ростовской области привела к значительным разрушениям и человеческим жертвам. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате удара повреждены 54 квартиры в многоквартирных домах, 11 частных домовладений, 10 многоэтажек, а также несколько нежилых объектов и два автомобиля.

Трагедия унесла жизни двух саперов Росгвардии и одного местного жителя. Семьям погибших будет оказана материальная поддержка.

Атака также нарушила работу железнодорожной станции — движение поездов временно ограничили, но к полудню его восстановили по временной схеме. Полноценный ремонт путей планируют завершить к утру 30 июля.

В микрорайоне Новосальск вечером 29 июля остаются без электричества 2840 человек. Власти региона создали несколько рабочих групп, которые в трехдневный срок должны оценить все повреждения и в двухнедельный — произвести компенсационные выплаты.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов Белгородской области.

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