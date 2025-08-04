СК займётся расследованием массовой драки в Сызрани по поручению Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изъять материалы уголовного дела о массовой драке в Сызрани, в результате которой пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Драка произошла утром 2 августа. Об этом стало известно из социальных сетей. Уголовное дело ранее возбудили в МВД. Теперь Следственный комитет намерен самостоятельно изучить материалы и дать правовую оценку произошедшему.
Руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику поручено обратиться с соответствующим ходатайством к прокуратуре.
А ранее в Самаре по факту нападения на таксиста СК возбудил уголовное дело.
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