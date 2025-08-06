Огонь вспыхнул в промзоне на Приморском шоссе в Лисьем Носу

Пожар вспыхнул в промышленной зоне на Приморском шоссе в поселке Лисий Нос. Огонь стремительно распространился по территории двухэтажного заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Столб черного дыма заметили с КАДа мимо проезжающие автомобили.
— Горят покрышки и мусор на площади 120 квадратных метров, — уточнила пресс-служба ведомства. Борьба с возгоранием продолжается. В тушении пожара участвуют 4 единицы техники и 17 человек личного состава МЧС. О пострадавших информация не поступала. Причины возникновения огня пока неизвестны.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что большой пожар в квартире студии на Васильевском острове случился из-за неудачной попытки приготовить ужин. Пострадавшую молодую девушку госпитализировали. Спасатели МЧС эвакуировали восемь человек.