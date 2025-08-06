Огонь вспыхнул в промзоне на Приморском шоссе в Лисьем Носу

Пожар вспыхнул в промышленной зоне на Приморском шоссе в поселке Лисий Нос. Огонь стремительно распространился по территории двухэтажного заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Столб черного дыма заметили с КАДа мимо проезжающие автомобили.