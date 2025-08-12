В Комсомольске ищут самокатчика, который сбил 7-летнюю девочку и скрылся

В Комсомольске-на-Амуре 10 августа около 18:00 во дворе дома № 3/2 по улице Юбилейной произошла авария с участием электросамоката, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Неустановленный водитель создал помеху пешеходу и сбил 7-летнюю девочку.
Ребенок получил незначительные травмы и был осмотрен медиками. Водитель самоката скрылся с места происшествия.
Это уже третий случай за последние дни, когда электросамокатчики после столкновений с пешеходами покидают место ДТП — ранее аварии случались на улице Ленина с пострадавшими взрослыми.
Полиция просит очевидцев и тех, кто обладает информацией, обратиться по адресу: улица Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть по телефону: 52−44−88.