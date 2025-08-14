Ричмонд
Один человек пострадал при атаке БПЛА в центре Ростова

При беспилотной атаке в Ростове пострадал один человек, информация уточняется.

Источник: Комсомольская правда

При атаке БПЛА в центре Ростова-на-Дону пострадал один человек. Об этом в Telegram проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется, — сообщил Юрий Слюсарь.

Напомним, по информации властей, после воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На месте происшествия уже работают оперативные службы и представители городской администрации.

Напомним, прошедшей ночью ущерб от БПЛА также зафиксировали в городе Миллерово.

