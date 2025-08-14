В Ростовской области спасли детей и женщину, попавших в беду на водоеме

В акватории Таганрогского залива Ростовской области спасли обессилевших сапбордистов — троих детей и женщину. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел на прошлой неделе, 9 августа. Отдыхающие на двух сапах оказались в опасности, когда ветер отнес их более чем на километр от берега. Дети пытались вернуться обратно, но не справились с течением. Они дрейфовали некоторое время, а потом их заметили спасатели, патрулирующие водоем. Пострадавших доставили на берег, попутно напомнив им о правилах безопасности.
Спасатели просят всех обязательно пользоваться спасательными жилетами при прогулках на сапах. На ноге должен быть закреплен страховочный трос, с собой нужно брать телефон в водонепроницаемом чехле.
Нельзя кататься в одиночку, также лучше предупреждать родных о маршрутах своего передвижения и времени возвращения. Нужно держаться на расстоянии 10−20 метров от берега.
Особое внимание стоит уделить прогнозу погоды. Выходить на воду категорически запрещено при ветре от 10 м/с, во время дождя, грозы, шторма или при плохой видимости. Проверяйте прогноз на весь день, а не только на момент выхода на водоем.
