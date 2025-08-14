В Ростовской области спасли детей и женщину, попавших в беду на водоеме

Инцидент произошел на прошлой неделе, 9 августа. Отдыхающие на двух сапах оказались в опасности, когда ветер отнес их более чем на километр от берега. Дети пытались вернуться обратно, но не справились с течением. Они дрейфовали некоторое время, а потом их заметили спасатели, патрулирующие водоем. Пострадавших доставили на берег, попутно напомнив им о правилах безопасности.