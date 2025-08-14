Ричмонд
В Уфе начали судить двоих организаторов медресе, где истязали детей

В Уфе перед судом предстали двое организаторов подпольного медресе, где истязали детей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 августа, в Уфе начался суд над двумя уроженцами Таджикистана, которых обвиняют в истязании детей. По данным Следкома по Башкирии, мужчины в 2024 году были задержаны по обвинению в жестоком обращении с детьми. Они считаются организаторами нелегального медресе — религиозной школы, куда родители отправляли детей изучать основы ислама.

Как передает из зала суда корреспондент «АиФ-Уфа», сегодня стартовал судебный процесс и состоялось первое заседание. Дело по существу рассматривает Ленинский районный суд башкирской столицы. Двоих иностранных граждан, 30-летнего Шамшода Каримова и 20-летнего Махмадамина Мухторова обвиняют в истязаниях детей, похищении и незаконном пересечении границы.

Как ранее сообщали в СКР по Башкирии, мужчины арендовали в Уфе квартиры, где содержали 16 детей и подростков, самому младшему из которых было всего пять лет.

