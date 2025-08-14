В Уфе начали судить двоих организаторов медресе, где истязали детей

Сегодня, 14 августа, в Уфе начался суд над двумя уроженцами Таджикистана, которых обвиняют в истязании детей. По данным Следкома по Башкирии, мужчины в 2024 году были задержаны по обвинению в жестоком обращении с детьми. Они считаются организаторами нелегального медресе — религиозной школы, куда родители отправляли детей изучать основы ислама.