В Уфе начали судить двоих организаторов медресе, где истязали детей

Сегодня, 14 августа, в Уфе начался суд над двумя уроженцами Таджикистана, которых обвиняют в истязании детей. По данным Следкома по Башкирии, мужчины в 2024 году были задержаны по обвинению в жестоком обращении с детьми. Они считаются организаторами нелегального медресе — религиозной школы, куда родители отправляли детей изучать основы ислама.
Как передает из зала суда корреспондент «АиФ-Уфа», сегодня стартовал судебный процесс и состоялось первое заседание. Дело по существу рассматривает Ленинский районный суд башкирской столицы. Двоих иностранных граждан, 30-летнего Шамшода Каримова и 20-летнего Махмадамина Мухторова обвиняют в истязаниях детей, похищении и незаконном пересечении границы.
Как ранее сообщали в СКР по Башкирии, мужчины арендовали в Уфе квартиры, где содержали 16 детей и подростков, самому младшему из которых было всего пять лет.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.