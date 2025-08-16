Террористы «Крокуса» после бегства на Украину хотели перебраться в Афганистан

Четверо обвиняемых после нападения на концертный зал «Крокус сити холл» планировали скрыться, двигаясь транзитом через Украину и Турцию, а затем перебраться в Афганистан. Об этом стало известно в субботу, 16 августа, из материалов уголовного дела.