Террористы «Крокуса» после бегства на Украину хотели перебраться в Афганистан

Четверо обвиняемых после нападения на концертный зал «Крокус сити холл» планировали скрыться, двигаясь транзитом через Украину и Турцию, а затем перебраться в Афганистан. Об этом стало известно в субботу, 16 августа, из материалов уголовного дела.
Согласно показаниям обвиняемого Мухаммадсобира Файзова*, ему было обещано вознаграждение в размере одного миллиона рублей за участие в преступлении, однако никаких выплат он так и не получил.
Из материалов следует, что деньги должны были быть переданы после совершения атаки. Для бегства обвиняемые намеревались воспользоваться маршрутом через Украину в Турцию, а затем направиться в Афганистан, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что террористы получили оружие за день до нападения. Исполнители теракта забрали его в лесном массиве в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Оружие террористам передал соучастник преступления.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В этой трагедии погибло 145 человек. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала поминутную хронологию того дня.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.