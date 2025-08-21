Врачи Приморья помогли мужчине, которого во время ныряния травмировал скат

По словам приморца, он нырял с маской и ластами в бухте Прогулочной. Во время одного из погружений на глубине трех метров он заметил ската и подплыл к рыбе ближе, что едва не обернулось трагедией. Скат ударил ныряльщика по руке шипом на хвосте, что привело к кровоточащими повреждениям рук и глубокой рваной ране запястья.
«Скат едва не повредил крупные кровеносные сосуды руки пловца», — отметили медики.
В морской воде мужчина не смог адекватно оценить опасность, которую несли нанесенные скатом раны, и определить интенсивности кровопотери. Первую помощь мужчине оказала его жена, она же помогла ему добраться до травмпункта. Специалисты провели первичную хирургическую обработку ран, теперь мужчина долечивается амбулаторно.