Врачи Приморья помогли мужчине, которого во время ныряния травмировал скат

По словам приморца, он нырял с маской и ластами в бухте Прогулочной. Во время одного из погружений на глубине трех метров он заметил ската и подплыл к рыбе ближе, что едва не обернулось трагедией. Скат ударил ныряльщика по руке шипом на хвосте, что привело к кровоточащими повреждениям рук и глубокой рваной ране запястья.