Врачи Приморья помогли мужчине, которого во время ныряния травмировал скат

В Приморье медики Находкинской городской больницы помогли мужчине, которого травмировал скат. Ныряльщик получил множественные кровоточащие ранения руки во время подводного плавания, сообщает пресс-служба медучреждения.

По словам приморца, он нырял с маской и ластами в бухте Прогулочной. Во время одного из погружений на глубине трех метров он заметил ската и подплыл к рыбе ближе, что едва не обернулось трагедией. Скат ударил ныряльщика по руке шипом на хвосте, что привело к кровоточащими повреждениям рук и глубокой рваной ране запястья.

«Скат едва не повредил крупные кровеносные сосуды руки пловца», — отметили медики.

В морской воде мужчина не смог адекватно оценить опасность, которую несли нанесенные скатом раны, и определить интенсивности кровопотери. Первую помощь мужчине оказала его жена, она же помогла ему добраться до травмпункта. Специалисты провели первичную хирургическую обработку ран, теперь мужчина долечивается амбулаторно.