В акватории Большой Невки в Петербурге затонул катер с тремя пассажирами

Транспортные полицейские проводят проверку по факту затопления катера в акватории Большой Невки в Петербурге. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.
Информация о происшествии между Большим Крестовским и Лазаревским мостами поступила в дежурную часть ночью 29 августа. На судне были три человека, всех госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Также проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.
Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
