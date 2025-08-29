Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В акватории Большой Невки в Петербурге затонул катер с тремя пассажирами

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Транспортные полицейские проводят проверку по факту затопления катера в акватории Большой Невки в Петербурге. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Информация о происшествии между Большим Крестовским и Лазаревским мостами поступила в дежурную часть ночью 29 августа. На судне были три человека, всех госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Также проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее мы рассказывали о том, что в акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов.